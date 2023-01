Trafikverket om snöovädret: ”Var extra försiktig”

Upp till 30 centimeter snö kan komma att falla i Östergötland, Västergötland, Dalsland och norra Småland under det kommande dygnet. SMHI har utfärdat flera gula och orangea varningar och under tisdagen kom beskedet att Trafikverket väljer att pausa trafiken på vissa järnvägssträckor i området mellan klockan 12 på onsdagen till torsdag lunch.

– Det är en ren riskbedömning som vi fått lära oss den hårda vägen, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Ombytligt väglag

Mest besvärligt ser det ut att bli kring södra spetsen av Vättern och österut. Tillsvidare har tågtrafiken på både Bohusbanan och Kinnekullebanan stängts av. De större tågsträckorna mellan exempelvis Malmö och Stockholm samt Göteborg och Stockholm väntas vara opåverkade. Samma sak gäller biltrafiken.

– De större vägarna räknar vi kunna klara, E4 och E6 och så vidare. Däremot ska man nog vara beredd att tung och blöt snö lätt knäcker tallar som riskerar falla över mindre vägar eller kontaktledningar, säger Bengt Olsson i SVT Morgonstudion.

Den som ska ut och köra bil bör vara beredd på ett omväxlande väglag.

– Det gäller att följa de väderutsikter som vi har hört på både radio och tv men också att ha ett öga på temperaturmätaren i bilen. Dyker den ska man vara extra försiktig, hålla avstånd och sänka hastigheten, säger Bengt Olsson.

