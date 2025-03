Ukraina storsatsar på drönare vid fronten: ”En game changer”

Ukraina ska i år fokusera sin försvarssatsning på drönare. Från att ha producerat en dryg miljon under 2024, är målet att köpa in 4,5 miljoner under 2025. Även Ryssland ska skala upp sin drönararsenal rejält. Logiskt, med tanke på att det är vapnet som förändrat spelreglerna radikalt i ett krig som blivit alltmer högteknologiskt.

– Drönare är en game changer på slagfältet. Ett lika stort steg som när skjutvapnet kom och ökade avståndet som krävdes för att falla offer för fienden, säger Hans Liwång, professor på Försvarshögskolan, som också lyfter fram att det är ett billigt vapen.