Ulf Kristersson skeptisk till kraftigt höjda försvarsanslag

På fredag ska försvarsberedningens slutrapport presenteras för allmänheten. SVT erfar att man ännu inte kommit överens när det gäller de stora frågorna om hur pengarna ska fördelas.

– Det är en viktig grund för kommande beslut, jag tror att det är bra om vi kan ha bred samsyn, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

I en allt mer osäker omvärld talar numer säkerhetspolitiska experter om att Sverige kan komma att behöva sätta tre procent av BNP på försvar, vilket Centerpartiet redan krävt. Ulf Kristersson är skeptisk:

– Nej, vi har en bana för svenska Försvarsmaktens utveckling, jag utesluter inte att det kommer komma ytterligare resurser, men det där tar vi i ordnade former.

Kan du tänka dig att låna pengar för att utöka försvaret?

– Vi lägger inte om några såna budgetregler just nu, vi har visat de senaste åren att vi kan låta försvaret växa i ordnade former, man ska ha klart för sig att försvar är ingen jojo som kan gå upp och ner utan det tar lång tid att växa, säger Kristersson som pekar på att Sverige redan på kort tid fördubblat försvarsanslagen.

”Vi ska växa”

En försvarsgren som pekats ut som i stort behov av ökade tillskott är marinen. Marinchefen har gång på gång varnat för att flottans storlek inte räcker till. Bakgrunden är att Sverige har 2 400 kilometer kust men bara nio ytstridsfartyg. Samtidigt ställer Nato-medlemskapet ökade krav.

Ulf Kristersson vill inte utlova några fler fartyg till marinen:

– Jag tänker inte här och nu ge mig in i den där fördelningen. Jag har all respekt för att marinen tycker att marinen ska bli större och starkare. Skulle du fråga flygvapnet och armén skulle de säga samma sak och alla tre har också rätt, vi ska växa. Sen är det andras bedömningar exakt på vilket sätt det ska ske och det ska jag inte ha några uppfattningar om just nu.