Unga män och unga kvinnor röstar allt mer olika

Könsskillnaderna i partisympatierna ökar, det visar statistik från opinionsinstitutet Verian. Killarna drar allt längre höger ut och tjejerna åt vänster.

– Vi har sett dessa mönster under hela året och det är tydligt att de förstärks snarare än försvagas just nu, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.