Unika dokumentären visar: Kungen var inte med under sina barns förlossningar

”Hur är det egentligen att vara kung?” Regissören Karin af Klintberg ställer frågan till en gladlynt kung Carl XVI Gustaf som gjort sig redo för att dela med sig av sitt liv inför kameran under två års tid.

Efter af Klintbergs dokumentärfilm ”Kungen”, som visades på bio under våren, följer nu hennes dokumentärserie i tre delar, där arkivbilder från hela kungafamiljens liv varvas med klipp från tidigare stängda rum. Vi får följa med in på säkerhetsmöten med regeringen, förstulna blickar mellan nygifta Carl XVI Gustaf och Silvia – ända in till det sårbara familjelivet.

– Det har varit så intressant att få access till den här världen. Jag har försökt titta på honom nästan som man tittar på en gnu på savannen – liksom biologiskt, antropologiskt, säger af Klintberg i SVT:s Morgonstudion.

Sprang ut och joggade under småbarnsårens ”hell-hours”

I den tredje delen av dokumentärserien, som sänds i SVT1 den 18 september, berättar kung Carl XVI Gustaf att han inte varit med under något av sina barns födslar. Han tyckte inte att han ”fyllt någon funktion”, säger han. Och när småbarnsårens ”hell-hours” var slagna, gav han sig istället ut för att jogga.

– Jag skyllde på att jag skulle ut och motionera. När jag ser tillbaka på det förstår jag inte hur det gick riktigt, säger kungen i serien.

Har kungen något dåligt samvete för det gentemot barnen?

– Nej inte egentligen. Det kommer inte barnen gilla när jag säger det här, men de känner mig så väl att de vet precis vad jag tycker och tänker.

Se unika inblicken i kungafamiljens småbarnsår i videon ovan. Första avsnittet i dokumentärserien ”Kungen och jag” finns på nu SVT Play och sänds i SVT1 klockan 20.00 i kväll.