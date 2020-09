Uppgifter: Sverige avbokade firande med Schweiz efter konflikt om kontroversiellt krypteringsföretag

Enligt tidningen skulle en festmiddag ha ägt rum i Stockholm den 15 oktober där Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) och hennes schweiziska motsvarighet Ignazio Cassis skulle fira ländernas hundraåriga diplomatiska förbindelser.

Men middagen har ställts in.

Enligt tidningen, som hänvisar till ”välinformerade källor”, handlar det om efterspelet till avslöjandena av härvan kring bolaget Crypto AG. Bolaget drevs i många år från Schweiz under ledning av svensken Boris Hagelin. Men flera avslöjanden har under de gångna åren visat att bolaget i själva verket ägdes av amerikanska CIA och dess västtyska motsvarighet BND – och att man byggt in bakdörrar i sina maskiner som gjorde det möjligt för CIA att knäcka andra länders kryptering.

Skandalen har väckt stor uppmärksamhet i Schweiz. Crypto AG styckades upp 2018 och den internationella verksamheten ingår i dag i ett bolag med svensk ledning. Detta bolag har under sommaren fått exportförbud av schweiziska staten, med hänvisning till misstankar om att man farit med osanning i sina ansökningar om exporttillstånd.

Exportförbud bakom

Efter exportförbudet startade också schweizisk åklagare en utredning och beordrade en razzia mot bolagets lokaler. Där beslagtogs utrustning som nu hålls inlåst. Detta innebär i praktiken att Sverige och andra länder inte längre kan få tillgång till avgörande programvara för cybersäkerhet, och det ska i sin tur vara skälet till att Sverige nu ställt in firandet.

– Man kan fråga sig varför Sverige agerar för att hjälpa ett företag med 80 anställda i Schweiz. Man kan anta att svenskarna är oroliga för att avgörande algoritmer ska hamna i orätta händer, säger den schweiziska undersökande journalisten Kurt Pelda på Tamedia, som också undersökt affären.

Det nuvarande företaget, Crypto International, har tillbakavisat alla anklagelser om att ha gjort något olagligt. Den schweiziska regeringen har uppgett att exportförbudet kommer att kvarstå tills åklagarens utredning är avslutad.

SVT söker de inblandade parterna. Till Tamedia och SVT har Sofia Karlberg vid Sveriges ambassad i Bern skickat en skriftlig kommentar där hon skriver att det i nuläget inte finns några planer på ett besök av utrikesminister Cassis i Stockholm.

Hon skriver också apropå företaget Crypto att Sverige ”är bekymrat över åtgärder som hotar bolagets existens och vars grunder inte har klargjorts”.

