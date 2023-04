USA:s försvarsminister i Sverige: ”Vi ser fram emot att välkomna er i Nato i sommar”

Försvarsminister Pål Jonsson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin under pressträffen på Muskö. Foto: Fredrik Sandberg/TT

USA:s försvarsminister Lloyd J Austin är just nu i Sverige där han bland annat besöker militärbasen på Muskö. Under en pressträff var han tydlig med att han förväntade sig att Sverige släpps in i Nato redan före toppmötet i Vilnius i juli.