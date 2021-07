Utpekade bröder begär ersättning

Efter att bröderna 2018 friades från misstankarna begärde de skadestånd på tio miljoner kronor vardera. Men det blev nej från Justitiekanslern (JK), eftersom det gått för lång tid.

– Det drabbar dem oerhört hårt. Med tanke på de mycket långtgående skador de drabbats av är det inte rimligt att de inte kan begära skadestånd med hänvisning till preskription, säger Alparslan Tügel, ombud för en av männen.

Alternativen för bröderna har varit att antingen begära att regeringen av nåd, ex gratia, ska betala dem ersättning, eller att stämma staten. Nu rapporterar TT att bröderna och deras ombud under fredagen lämnat in en begäran till regeringen om ersättning ex gratia.

”Lidit oerhört”

– Både under polisutredningen och efteråt har bröderna lidit oerhört över de felaktiga handlingarna och felaktiga utpekandet av dem som ansvariga för Kevins död, säger Alparslan Tügel och fortsätter:

– Justitiekanslern säger att det är försent att inkomma med ett skadestånd tjugo år senare, eftersom det preskriberas redan efter tio år. Men då ska man komma ihåg att detta uppdagades först efter att preskriptionstiden har löpt ut, så bröderna har inte haft någon som helst möjlighet att kunna begära skadestånd under tiden de hade rätt att göra det enligt lagen, säger Alparslan Tügel.

Pekades ut felaktigt

I augusti 1998 förlorade den fyraårige pojken Kevin sitt liv. Bröderna pekades ut som ansvariga för Kevins död, utan rättslig prövning av deras skuld.

Tjugo år senare beslutade chefsåklagare Niclas Wargren att avskriva bröderna från ärendet. Efter granskningar i SVT och DN som visat på stora brister i utredningen från 1998 hade förundersökningen öppnats på nytt. Den nya utredningen kom fram till att det inte finns några bevis för att pojkarna var inblandade eller ens närvarade när dödsfallet inträffade.