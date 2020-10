Vaccinsamordnaren: Inte troligt att alla får vaccinera sig innan sommaren

När vaccinsamordnaren hör folk prata om att de planerar åka på utlandssemester efter att de vaccinerat sig tolkar han det som att man vill vaccinera sig för att känna sig trygg när man reser. Men Det kan dröja till andra halvåret innan gemene man får tillgång till vacciner, säger han:

– Vi förhandlar via EU om tillgång med vaccin under nästa år. Som det ser ut nu kanske vi får vaccin till Sverige under första halvåret och har vi tur, har vi då till de prioriterade grupperna under våren sommaren. Kanske tre miljoner personer kan få vaccin. Sedan blir det kanske aktuellt för andra grupper under andra halvåret nästa år.

Finns misstro

En del är skeptiska mot ett coronavaccin. Enligt en undersökning av DN/Ipsos säger var tredje person att de troligen inte eller säkert inte kommer att vaccinera sig. Richard Bergström tror att det kommer att ändras.

– Vi vet att det här viruset förändrar sig ganska litet och det ser väldigt lovande ut. Jag tycker det är bra att man som individ har en egen uppfattning. Sedan tror jag personligen att det där kommer att ändras. Man är trött på den här pandemin.

Normal process

En tilltro till processen kan stärka den positiva synen på ett vaccin, enligt Richard Bergström:

– Vaccinutvecklingen går väldigt fort ja, men det handlar inte om att delmomenten är annorlunda. Det beror på att vi bygger fabriker innan vi vet att vacciner är färdigutvecklade och att vaccintester stoppas är inget konstigt. Man är väldigt försiktig. Man stoppar så fort man ser något konstigt. För mig som jobbat med vaccin och läkemedelsutveckling länge är det så det ska vara.