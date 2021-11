Varning för trafikstörningar efter snöfall i mellersta Sverige

Gul varning betyder att det kan bli störningar i trafiken och att det finns risk för förseningar eller inställda avgångar inom buss-, tåg- och flygtrafiken.

Snöfallet drar under morgontimmarna in från väster över nordligaste Värmland samt norra och västra Dalarna och kan sedan skapa problem över norra Gävleborg, Västernorrland och östra Jämtland. Mellan fem och tio centimeter snö väntas falla fram till 14-tiden, då mildare luft drar in och smälter en del av snön.

”Det är osäkert hur mycket av snön som kommer lägga sig på vägarna från förmiddagen då något mildare luft rör sig in. Natt mot onsdag så kan sedan blöta vägar frysa på,” skriver SMHI.