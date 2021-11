Flera olyckor på hala och snöiga vägar

Det är främst problem på vägarna i landets mellersta delar, med snömodd, dålig sikt och halka.

SMHI har utfärdat en gul varning, det som tidigare hette klass 1, över nordvästra Svealand och sydöstra Norrland.

Snöfallet drar under morgontimmarna in från väster över nordligaste Värmland samt norra och västra Dalarna och kan sedan skapa problem över norra Gävleborg, Västernorrland och östra Jämtland. Mellan fem och tio centimeter snö väntas falla fram till 14-tiden, då mildare luft drar in och smälter en del av snön.