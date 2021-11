Flera olyckor och trafikstörningar i snön – SMHI varnar för halka

SMHI har gått ut med en gul varning, det som tidigare kallades för klass 1, för snöfall i Dalarna som gäller fram till eftermiddagen. Lokalt väntas det falla ungefär 5-10 centimeter snö.

Vid 06.30-tiden körde en bilist in i en lyktstolpe på Kvarngatan i Rättvik. Olyckan ska ha skett i låg hastighet och föraren klarade sig oskadd.

Lastbilschaufför till sjukhus

Strax efter klockan 07 kolliderade två lastbilar på riksväg 70 i höjd med Bunkris mellan Särna och Älvdalen. En av chaufförerna fick föras med ambulans till Mora lasarett med lättare skador.

På länsväg 759 i höjd med Pershyttan utanför Hedemora gled en bil av vägen vid 07.20-tiden. Det ska ha varit väldigt halt på platsen.

– Vi hoppas att folk har bytt till vinterdäck och håller avstånd, säger Nina Begallo på SOS Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen.

Voltade ned i älven

En bil voltade ned i Sörombäcken söder om Äppelbo i Vansbro kommun under natten mot tisdagen. Föraren, en man i 30-årsåldern, lyckades ta sig ut ur bilen men ska ha fått skärskador efter att ha slagit sönder en ruta i samband med att han försökte rädda en hund som var kvar i bilen. Mannen behövde inte akutvård men togs omhand av ambulanspersonal på plats, enligt polisen. Olyckan larmades in vid klockan 07.31 när mannen lyckats ta sig till en adress i närheten.

Här varnar SMHI för snö – se meteorolog Marcus Sjöstedts prognos i klippet. Arkivbild. Foto: TT

Kökrock på E16 i Falun

Strax innan klockan 08 körde en personbil in i räcket på E16 i höjd med Samuelsdal i Falun. Under tiden som arbetet pågick med att städa upp efter den olyckan kolliderade två andra bilar i köerna som uppstått. En körfält stängdes av under bärgningsarbetet.