Det här vet forskarna om hundars fyrverkerirädsla – behöver inte bero på ljudet

Alla hundar är, likt människan, känsliga för höga ljud. För runt 40 procent av hundarna kan reaktionerna på höga ljud liknas vid en människas panikångest, forskarna kallar det ”oljudsångest”. Dessa hundar reagerar starkare och har dessutom svårare att lugna ner sig efter att ljudet försvunnit.

När ljudet slår till drabbas många hundar av en flyktinstinkt, och kan man inte fly från ljudet får man panik.

– Det är väldigt allvarligt. Det rör sig om riktig panikångest, säger Melissa Bain, professor i kliniskt djurbeteende vid University of California Davis, till The New York Times.

Reagerar inte lika starkt av åskan

Men det behöver inte vara ljudet som skapar rädslan. Vissa hundar är rädda för ljuset eller doften av krut. Och många hundar reagerar inte alls lika starkt av andra höga ljud, som exempelvis åskoväder.

När det gäller oväder kan detta bero på att hundens känsliga sinnen kan förutse att det kommer att slå till. Vind, förändring i tryck och ljud som inte uppfattas av det mänskliga örat larmar om att åskan är på väg.

Bristen på förutsägbarhet kan förvärra reaktionen från hunden. Människan är en oförutsägbar varelse vilket ofta ställer till det för våra fyrbenta vänner. Därför tipsar många experter om att träna sin hund på ljud kombination med positiv förstärkning – sätt på ett ljudspår med fyrverkeriljud på tyst volym och belöna med godis efteråt. Därefter ska man öka ljudet gradvis.

Dessa hundar är mest rädda

Även om hundar är känsliga för ljud är de inte alla rädda för dem. Men vissa raser är mer utsatta än andra, berättar Gustaf Svensson, chefsveterinär på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg.

– Vissa är lite lagda åt det nervösa hållet, såsom småraser och collie-raser. I andra änden har vi till exempel jakthundar, som tränas för att inte vara rädda för skott.

En norsk studie från 2015, där forskare pratat med 5 000 hundägare med 17 olika raser, kom fram till att:

Norsk buhund , irish soft coated wheaten terrier and lagotto romagnolo är de hundraser som är mest ljudkänsliga

Boxer , chinese crested och grand danois är minst ljudkänsliga

Ju äldre hundarna blir, desto mer rädda blir de för höga ljud

Honhundar är något mer lättskrämda av ljud än hanar

Kastrerade hundar är mer rädda än okastrerade

Hundar som reagerar starkt på ljud har också ofta svårt för separation från husse och matte, är obekväma i nya miljöer och har svårt att lugna ner sig efter en obehaglig upplevelse

Katter rädda – men visar det mindre

Men det är inte bara hundar som är rädda för fyrverkerierna – de flesta djur reagerar instinktivt på höga ljud som kan kännas hotfulla. En nyzeeländsk studie från 2010 visar att 46 procent av både katter och hundar är rädda för just fyrverkerier.

En anledning till att många inte är medvetna om katternas fyrverkerirädsla kan vara att de reagerar mindre kraftfullt.

– Katter visar inte lika tydliga signaler över hur de mår och springer mer undan och gömmer sig, säger veterinär Gustaf Svensson.