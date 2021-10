Klimataktivisternas uppmaning till Sverige: ”Mer pengar behövs”

Jon Bonifacio är 24 år gammal och kommer från Filippinerna, ett land som drabbats hårt av klimatförändringarna.

– Förra året hade vi fyra tyfoner på en månad. Det kostar enorma summor pengar och folk blir av med jobb, hus och hem, säger han.

Efter det kom torkan, och en stor del av landets jordbrukare blev av med skörden.

– Mitt engagemang i klimatfrågan började när jag uppmärksammades på hur klimatförändringarna påverkar den filippinska befolkningen. 2050 kommer stora delar av vår huvudstad att vara under vatten om vi inte gör något, säger Jon Bonifacio.

Han är i Stockholm tillsammans med andra unga klimataktivister från ”Fridays for future, Most Affected People and Areas”, aktivister från utvecklingsländer som i hög utsträckning drabbats av klimatförändringarna.

Vill att skulder avskrivs

Flera av dem ska sedan resa vidare till klimattoppmötet i Glasgow, COP26, där en av knäckfrågorna är den om klimatfinansiering. Man behöver komma överens om hur, och om, rika länder ska hjälpa till finansiellt med utsläppsminskningar och klimatanpassningar i andra delar av världen.

Något som Nicki Becker, 20, från Argentina tycker är en självklarhet.

– Vi har stora skulder till länder som historiskt är ansvariga för klimatförändringarna. Hur ska vi kunna ställa om samhället utan ekonomisk hjälp? Istället för att vi betalar dem, ska de betala oss, säger hon.

”100 miljarder räcker inte”

Under klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 beslutade man om 100 miljarder dollar i klimatfinansiering till låginkomstländerna, ett mål som ännu inte uppnåtts. Pengarna skulle betalats ut 2020-2024.

Jon Bonifacio säger att den summan inte är i närheten av vad som behövs.

– Flera studier visar att 100 miljarder dollar inte räcker för att täcka upp de skador som redan skett, säger han.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Klimataktivisterna: Så illa är det i våra hemländer. Foto: Sebastian Strandberg/SVT

Missa inget om klimatet! Få SVT:s nyhetsbrev i din inkorg varje vecka.