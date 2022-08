“Kommer antagligen förlora ena ögat” – SVT:s korrespondent om Salman Rushdies tillstånd

“En man med en kniv kan inte tysta en man med en penna” sade New Yorks guvernör Kathy Hochul om Salman Rushdie under ett tal på söndagen i Chautauqua, New York. Samma plats som knivattacken mot Rusdhie skedde på.

Kollegor berättar

Upprörda reaktioner och personliga minnen från politiker och branschkollegor hörs och syns i media runtom i USA enligt Tilde Lewin.

– Det är framförallt hans personlighet som man hör mest om. Författarkollegor som berättar om när de hört honom sjunga karaoke med Gloria Gaynors låt “I will survive”. En annan kollega berättar om när Rushdhie spelar sig själv i en tv-serie där huvudpersonen får en fatwa och då får goda råd av Rushdhie.

Enligt ett Twitter-inlägg från sin son är Rusdhie fortsatt i kritiskt tillstånd men har sakta återfunnit sin “energiska och trotsiga humor”.

Hör Tilde Lewin berätta mer om författarens tillstånd och reaktionerna i landet i klippet ovan.

Dödshot sedan 80-talet

Salman Rushdie har levt under ständig övervakning sedan hans bok ”Satansverserna” gavs ut 1988. Boken uppfattades som kontroversiell av delar av den muslimska världen och ledde till starka protester. Den iranska andliga ledaren Ayatollah Ruhollah Khomeini uttalade därmed en så kallad fatwa och prispengar för den som dödade Rushdie.