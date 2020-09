Alltfler klagar på kosttillskottsföretaget – trots bakläxa från Konsumentverket

Under Plusredaktionens granskning av telefonförsäljning har många hört av sig om Vitalplus. De upprörda kunderna berättar att de dragits in i tvåårsavtal för flera tusen kronor, som de inte alls velat ingå.

När Plus undersöker företaget närmare visar det sig att Konsumentverket fått in nästan 300 anmälningar om Vitalplus sedan 2016, och att anmälningstakten har ökat kraftigt under 2020.

Anmälarna beskriver bland annat att de inte förstått att det handlat om långa abonnemang. De har istället upplevt att de erbjudits gratisprover eller fått besked om att de vunnit en tävling. Dessutom vittnar flera personer om att de uppmanats att signera avtalen under pågående samtal, vilket inte är tillåtet.

Ingen bättring

Redan i december 2019 uppmärksammade Konsumentverket företaget på kundernas missnöje. Då svarade företaget så här:

”[Vi] vill givetvis att kunderna ska känna sig nöjda och inte känna sig vilseledda. Finns det saker som ska ändras så gör vi det för att få det så tydligt vi kan.”

Men någon förbättring verkar alltså inte ha skett, för trots detta har företaget redan anmälts lika många gånger under 2020, som under hela perioden 2016-2019.



– Det är beklagligt. Konsumentverket ser allvarligt på omfattningen av de inkomna anmälningarna och på överträdelserna i sig, säger Johanna Nyblom, processråd på Konsumentverket.

Enligt Vitalplus tas kritiken på största allvar och företaget uppger att man arbetar löpande med att öka kundnöjdheten.

Kan hamna i domstol

Företaget granskas nu vidare av Konsumentombudsmannen (KO).

– KO utreder nu huruvida det är lämpligt att ansöka om stämning i domstol och på så sätt kunna få ett stopp på överträdelserna, säger Johanna Nyblom.

Känner du dig lurad av en telefonförsäljare? Kontakta Plus! Foto: Matilda Sandberg/SVT

Här kan du följa den pågående granskningen – och lämna ditt tips