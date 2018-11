Gunnar tvingas köpa tillbaka sina egna gitarrer

– Jag tycker att den situationen är jättekonstig, säger Gunnar Sundberg till Plusredaktionen.

Gunnar Sundberg hade lagt ut en gitarr till försäljning på en köp- och säljsajt. Köparna kom för att titta på instrumentet och visade också intresse för en annan gitarr. Till slut gjorde de upp om att köpa båda gitarrerna för 17 000 kronor.

Fejkad swishbetalning

Betalningen gjordes via swish. Köparna knappade in telefonnummer och belopp och visade en grön skärm för Gunnar för att bekräfta att betalningen var gjord. Först efter att köparna åkt kontrollerade Gunnar sin egen telefon och såg då att inga pengar kommit in.

En teori är att köparna förberett en skärmdump av en betalning och att det var den de visade honom vid köptillfället. Ett sätt att kontrollera om en swishbetalning är korrekt är att titta efter vita “bubblor” som rör sig på skärmen.

-Men jag tänkte inte på att det skulle bubbla, jag visste inte ens om att det var så, säger Gunnar Sundberg.

Gitarrerna hittades på en pantbank

Gunnar polisanmälde bedrägeriet, och gitarrerna hittades senare av polisen på en pantbank i en annan stad. Polisen kunde också koppla gitarrerna till Gunnar, men att han skulle få tillbaka dem var trots det inte självklart. Pantbanken menade nämligen att de tagit emot gitarrerna i god tro.

I sin skrivelse till tingsrätten skriver Pantbanken att: “Låntagaren har varit kund i ett flertal år och har vid samtliga tillfällen skött sina lån, så personalen har ingen anledning att misstänka några felaktigheter vid belåningen av gitarrerna.”

Tvingas köpa tillbaka gitarrerna

Enligt Göran Millqvist, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, vore Gunnars chanser att få tillbaka sina gitarrer utan kostnad små, eftersom lagen skiljer på stöld och bedrägeri.

För att slippa dyra rättegångskostnader har Gunnar nu valt att köpa tillbaka gitarrerna från pantbanken för 8 000 kronor, den summa som pantbanken i sin tur belånat dem för.

Har du råkat ut för något liknande? Eller något annat bedrägeri i samband med ett köp? Kontakta SVT:s konsumentredaktion Plus.