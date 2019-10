Konsumentverket: Resebolaget har sålt paketresor de inte får sälja

SVT:s konsumentredaktion Plus rapporterar om flera missnöjda resenärer som inte fått vad de bokat genom reseföretaget Sun residence.

Runt årsskiftet ansökte fem olika resesällskap om ersättning ur den så kallade resegarantin som var ställt av Sun residence. Men de 250 000 kronor som fanns i potten räckte inte till, och ersatte bara lite mer än hälften av det som resesällskapen egentligen var berättigade att få.

Det berättar Larisa Serdioukova, jurist på rättsavdelningen på Kammarkollegiet, för Plusredaktionen.

Kammarkollegiet är den statliga myndighet som bevakar resegarantin, som är ett slags skydd för resenären om delar eller hela resan fallit bort trots att man betalat för den. Alla paketreseföretag är skyldiga att betala in en viss summa till resegarantin för att få sälja dessa tjänster.

”Det var något som inte stämde”

– Vi fick även indikationer på att något inte stämde med de uppgifter som kommit in till oss. Först och främst fick vi in dem sent och när vi kollade uppgifterna var de inte korrekta, säger Larisa Serdioukova.

Hon berättar även att det finns ytterligare två resesällskap i nuläget som ansökt om ersättning, men även om dom skulle vara berättigade att ta del av resegarantin så finns inga pengar kvar.

Konsumentverkets ”svarta lista”

När resegarantin tömdes startades ett tillsynsärende som ledde till att Konsumentverket blandades in.

I slutet av juni utfärdade Konsumentverket ett förläggande mot Sun residence. I praktiken innebar det ett förbud att sälja och marknadsföra paketresor, med ett hot om vite på 500 000 kronor om detta inte efterföljdes.

– Det Sun residence gjorde faller inom vad vi kallar för “svarta listan” inom marknadsföring, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Hon menar att företaget sålt en produkt när det inte varit lagligt att sälja den, eftersom man inte har skött resegarantin.

Behöver inte betala böter

Sun residence har dock inte behövt betala något vite då de följt Konsumentverkets föreläggande och visat på de ändringar i marknadsföringen som krävts för att visa att de inte längre marknadsför paketresor.

I ett mejl till Plusredaktionen skriver Sun residence att företaget nu jobbar för att se till att de resenärer som ska ha ersättningar eller återbetalning, får det.

Följ hela Plus granskning av struliga resor här.