Mer om FOR:s undersökning

Den här artikeln är en fördjupning till Plus rapportering om rester av bekämpningsmedel som hittats i flera växtnäringar.

Labbanalyser

Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) har skickat en mängd produktprov samt växtdelar från skadade plantor för labbanalys. Utöver flytande växtnäring undersöks växtnäring i pelletsform samt jord.

Hittills har tre av fem undersökta prov kopplat till flytande växtnäring för ekologisk odling bekräftats innehålla bekämpningsmedlet klopyralid.

Enkätundersökningen

Under sommaren 2020 lade man även ut en enkät i sociala medier som riktar sig till medlemmar och undersöker ovanliga skador som odlarna upplevt på sina plantor. Hittills har 131 svar kommit in och FOR drar bland annat följande slutsatser:

Flera svarande uppger att de är erfarna odlare och har tidigare aldrig sett liknande symptom.

En majoritet av odlarna har använt ekologisk flytande näring och misstänker att denna orsakat växtskadorna.

En majoritet av odlarna uppger att de följt tillverkarnas gödslingsrekommendationer.

FOR bedömer att 82 procent av insända symtombilder (72 av 95) visar symptom som liknar skador av klo- eller aminopyralid, ämnen som används i ogräsmedel.

Totalt 16 olika fabrikat av flytande växtnäring har använts av de svarande.

Skador har noterats på framförallt tomat, men även grödor som paprika, chili, gurka, bönor samt olika blommor, exempelvis solros och dahlia.

Enkätundersökningen är fortfarande öppen och man väntar på fler provsvar.