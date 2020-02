Oseriös telefonförsäljning fortsätter trots ny lag

– Vi ser att det finns bolag som kringgår reglerna, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.

Sedan drygt ett år tillbaka måste avtal som ingås per telefon eller på gatan signeras av kunden. Trots det visar Konsumentverkets uppföljning att det fortfarande förekommer att telefonförsäljare ingår muntliga – och i praktiken ogiltiga – avtal med konsumenter.

Konsumenter stressas till köp

Lagändringen innebär även att avtal inte får signeras under pågående säljsamtal, utan att konsumenten ska ges tid att i lugn och ro läsa igenom det skriftligt innan man fattar sitt beslut. Men i majoriteten av de anmälningar som Konsumentverket gått igenom menar konsumenten att man ingått avtal under pågående säljsamtal, eller stressats till att skriva under med mycket kort betänketid.

– Det är olyckligt, för hela syftet med lagen är att motverka en situation där konsumenter överrumplas och har svårt att värja sig mot telefonförsäljaren, säger Cecilia Tisell.

Uppföljningen som Konsumentverket gjort baserar sig på en genomgång av anmälningar om försäljning av mobilabonnemang som kom in till myndigheten under 2019. En större undersökning av vilka effekter lagändringen haft på marknaden som helhet kommer i april.

Ministern: nya lagen ska utredas

Redan i december rapporterade SVT:s konsumentredaktion Plus om att Telekområdgivarna såg oroväckande tecken på att lagförändringen försatt särskilt sårbara konsumenter i en ännu sämre sits.

Civilminister Lena Micko (S) meddelar i en skriftlig kommentar att regeringen nu ska utreda om skriftlighetskravet ger ett tillräckligt skydd för konsumenterna. Beslutet fattades på torsdagens regeringssammanträde.

”Konsumenter ska inte blir lurade av oseriösa försäljare. Det var just för att skärpa skyddet som regeringen för ungefär ett år sedan beslutade om att införa skriftlighetskravet. Vi har sedan dess fått lite olika bilder av hur väl kravet fungerar och nu när det gått en tid passar det bra att göra en uppföljning.”



