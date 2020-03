Rive juridiska byrå struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut

Plus har tidigare rapporterat om det omfattande kundmissnöje som riktats mot Rive juridiska byrå. Många kunder har överraskats av dyra fakturor för juristernas resor med privatplan.

I höstas stämde Konsumentombudsmannen företaget, och ARN gjorde bedömningen att företagets resedebitering inte varit rimlig.

Under Plus granskning har redaktionen fått in över 70 tips från missnöjda Rive-kunder och många har också anmält företaget till ARN.

Fick rätt – men inte 77 000 kronor tillbaka

Nu har redaktionen återigen börjat få tips om företaget och i minst två fall har det visat sig att företaget valt att inte följa ARN:s beslut.

En kund som fått rätt till 76 803 kronor tillbaka är Tommy Harg från Piteå. Han blev först glad över ARN-beslutet, men fick sen det här svaret från Rive:

”Om ni anser att ni har legal (juridisk) rätt till något från byrån så kan ni vända er till en domstol med en stämningsansökan. Byrån beaktar inte ARN:s åsikt i frågor som detta eftersom att den inte är baserat på gällande rätt och de rättsregler som gäller vid en domstolsprövning av samma fråga.”

– Jag känner mig besviken och kränkt av de som jag trodde jag skulle få hjälp av, säger Tommy Harg till Plus.

”Oseriöst”

Trots upprepade försök att nå Rive juridiska byrå har Plus (till skillnad från tidigare i granskningen) inte fått något svar på frågor om hur företaget behandlar sina kunder. Företaget har dock tidigare uppgett att ARN gjort ett “orimligt ställningstagande”.

– Det är oseriöst att inte följa ARN:s beslut, och det borde särskilt en juridisk byrå vara medvetna om, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.

– Det anses som god affärssed inom näringslivet att följa såna här beslut och de allra flesta branschorganisationer har förbundit sig att följa besluten.

Måste vända sig till domstol

De missnöjda kunder som vill fortsätta att kämpa för sina pengar tillbaka måste nu vända sig till tingsrätten.

– ARN gör kvalificerade juridiska bedömningar och en juridisk byrå borde veta bättre än att belasta rättsväsendet genom att inte följa besluten, säger Jan Bertoft.