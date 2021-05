Cruella de Vil, som många känner från disneys klassiker Pongo och de 101 dalamtinerna, är tillbaka – och nu är det Emma Stone som alxar rollen som skurken.

– Jag bara kände ”åh, det här är precis vad jag vill se just nu”, säger Linus Fremin.

Hör också om Around the world och Rebell från C more och Disney + i klippet.