Advokatens raseri: Kan inte meddela kvinnan friande morddomen

Den 37-åriga kvinnan stod åtalad misstänkt för mord, men frikändes under onsdagen av Blekinge tingsrätt från de misstankarna. Istället döms hon för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död till sju års fängelse, då tingsrätten menar att det saknats uppsåt att döda.

– Det är klart att det är en framgång för försvaret att hon inte döms för mord. Samtidigt menar tingsrätten att det fanns ett uppsåt att skada mannen, vilket är en bild vi inte delar. Jag vidhåller fortfarande att det hela var en olyckshändelse, säger Christer Holmqvist, kvinnans försvarsadvokat.

”Fullständigt horribelt”

Åklagaren hade yrkat att tingsrätten skulle döma kvinnan till 16 års fängelse för mord, men utgången blev alltså betydligt mildare. Men det har försvarsadvokaten inte kunnat meddela sin klient.

– Jag får inte kontakt med henne, för Kriminalvården har beslutat att omplacera min klient under dagen. Så hon ska sitta i en bil under flera timmar just i det här ögonblicket när hennes kanske viktigaste beslut i livet meddelas. Förhoppningsvis kan jag kanske få tag i henne via telefon ikväll.

Hur ser du på det?

– Det är ju fullständigt horribelt och brist på medmänsklighet. Hon har varit häktad i över nio månader, men just den här dagen sätter man henne i en bil under lång tid. Jag fattar inte hur man kan ta sådana beslut.

SVT Nyheter Blekinge söker Kriminalvården.