Besked i dag: Sweden Rock ställer in

Hårdrocksfestivalen arrangeras årligen i Norje utanför Sölvesborg, och skulle ha ägt rum 3-6 juni. Men på grund av den rådande coronapandemin har festivalledningen beslutat att ställa in årets festival.

I början av april meddelade festivalledningen att de arbetade för att flytta fram festivalen. Samtidigt beslutade flera större festivalarrangörer såsom Peace & Love i Borlänge och Roskilde att ställa in sommarens evenemang.

Ett 80-tal band var bokade till festivalen, bland annat Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish och Blue Öyster Cult.

”Inget lättvindigt beslut”

Sedan tidigare har bokade band som Harem Scarem, Orphaned Land och Within Temptation lämnat återbud på grund av coronautbrottet.

”Vi vet att Sweden Rock Festival är en av årets höjdpunkter för många av våra besökare. Beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt, utan in i det sista har vi lagt mycket tid och energi på utforska alternativa lösningar. Vi riktar nu om arbetet och lägger all fokus på 2021 års festival istället, och lovar att göra allt i vår makt för att nästa års festival ska bli den bästa någonsin. ”, skriver festivalledningen i en kommentar.