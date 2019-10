Carlos, 39, offer i bluffbolagshärvan: ”Mardröm”

För fem år sedan började det som Carlos Gomes från Stockholm kallar för mardrömmen. Det var då han upptäckte att han satt som enda styrelseledamot i ett IT-bolag i Lund. Sedan dess har ytterligare sju bolag tillkommit – allt från importföretag till fastighetsförvaltningsbolag.

Bolagen har flera saker gemensamt – de har alla stora leverantörsskulder, och kan alla kopplas till den 53-årige Blekingeföretagaren, som SVT tidigare har rapporterat om.

SVT har tidigare kunnat visa hur 53-åringen i sina bolag använder fejkade identiteter eller id-kapade personer för att till synes försöka dölja sina spår. Men varför just Carlos Gomes blev en av de drabbade vet han inte.

– Jag har inte tagit emot några pengar för att skriva på något, det är bara att kolla mitt bankkonto. Jag vet inte alls varför jag har hamnat här, säger Carlos Gomes.

Förfalskade underskrifter

Hemma i lägenheten tornar myndighetsposten och kravbreven upp sig, och när tre av bolagen nyligen försattes i konkurs kallades han på åtskilliga tingsrättsförhandlingar. Flera av breven har han inte orkat öppna.

– Jag gjorde det i början, men nu orkar jag inte mer. Jag är oskyldig till allt det här.

Flera av bolagen där Carlos Gomes sitter i styrelsen har stora skulder – skulder som skulle kunna skrivas över på Carlos Gomes personligen efter konkurserna. Under konkursförhandlingarna har han fått visa upp skrivprov, för att försöka visa att hans signatur i bolagspapperen är förfalskad.

SVT har tagit del av flera dokument som styrker hans påstående. Bland annat då handstilen som använts för att skriva under i Carlos namn är identisk med den som använts för att skriva under i andras namn i andra bolag. Flera av de dokument som skickats in till myndigheterna är även snarlika i skrivsätt, typsnitt och formuleringar.

Polisanmälningar läggs ner

Vid åtskilliga tillfällen har Carlos Gomes polisanmält id-kapningarna, men han upplever att han inte får något gehör.

– Efter två dagar får jag besked att de lagt ner utredningen. Så har det varit varje gång jag polisanmält, säkert 10-20 gånger, säger han.

Vad får det här för konsekvenser för dig?

– Jag är stressad och orolig, och det är svårt att starta eget företag eftersom jag har de här skuldbolagen. Jag är rädd att polisen ska komma in i lägenheten och gripa mig för något som jag är helt oskyldig till. Jag vill bara kunna leva mitt eget liv igen.

SVT Nyheter Blekinge har utan framgång sökt den 53-årige Blekingeföretagaren. Han har i en tidigare konfrontation sagt att han hotats, alternativt fått betalt, för att begå de misstänkta bedrägerierna.