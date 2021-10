Här bärgas däck från havets botten

Under vattenytan finns en massa skräp som kan vara skadligt för miljön, däribland däck som efter många år i blöt vittrar sönder. Dykaren Göran Petersson är projektledare för Swedish Coast and Sea Center som jobbar med att dokumentera och sprida information tillståndet under havsytan.

Ett problem är att däck som hamnat i vattnet ofta blir kvar. Under måndagen och tisdagen är Petersson en av tre dykare som jobbar i Vägga Fiskehamn utanför centrala Karlshamn med att plocka upp däck och annat skräp.

– De bidrar till att det blir mikroplaster i havet och en massa kemikalier. Det är något man lärt sig de senaste årtiondena att även däck bryts ner inom 50–100 år och man bör plocka upp dem, säger han.