Efter domen: ”Ett sätt för familjen att gå vidare”

Det har varit känslosamma dagar för 57-åringens familj under styckmordsrättegången. Under två veckor har de nu väntat på dom – som under tisdagen föll i Blekinge tingsrätt.

– De tycker det är skönt att det kommit en dom nu. Det är ett sätt för dem att gå vidare, säger familjens målsägandebiträde Henrik Månsson.