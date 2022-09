Fem partier öppnar för billigare stadsfest i Karlskrona

Det är dags sätta riktningen för hur stadsfesten i Karlskrona, som går under namnet Skärgårdsfesten, ska se ut de närmaste fyra åren. Ett nytt avtal upphandlas just nu, där en leverantör tilldelas tre miljoner per år av kommunen för att anordna evenemanget.

Skärgårdsfesten har varit välbesökt – men i sociala medier har biljettpriserna fått kritik. Och en enkätundersökning som SVT Nyheter Blekinge gjort visar att fem av åtta partier i kommunen vill ha billigare biljettpriser eller en helt kostnadsfri festival framöver.

– Jag tycker att man har nått en smärtgräns gällande biljettpriset, så det är något vi får titta på, säger Magnus Larsson gruppledare för Centerpartiet.

– Vi vill se ett större samarbete med näringslivet för att få ner biljettpriserna, säger Billy Åkerström, gruppledare Kristdemokraterna.

S öppet för gratis evenemang

Socialdemokraterna kan inte ge något tydligt svar på hur de ställer sig i frågan, men öppnar för ett kostnadsfritt evenemang. Paritet uppger att de anser att evenemang som Skärgårdsfesten bör vara gratis – men att avgifter kan bli nödvändiga när det handlar om större artister.

– Det är en balansgång mellan gratis och avgifter som måste göras kontinuerligt, säger Sandra Bizzozero.

L vill lämna till leverantör

Liberalernas Börje Dovstad menar att det är upp till leverantören att sätta biljettpriser och vill samtidigt se att stödet från kommunen successivt minskar för att stadsfesten ska stå på egna kommersiella ben.

– Vi tycker att det ska finnas gott om kostnadsfria aktiviteter men tycker att det är okej att ha vissa avgiftsbelagda inslag, exempelvis de större konserterna, säger han.

Hör vad Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger om stadsfestens framtid i videoklippet