Förklaringen till mordsökningarna: ”Konsumerar mycket true crime”

I överklagandet som under fredagen lämnades in till Blekinge tingsrätt påstår den 21-årige mordmisstänkte mannen att han bara träffade den försvunne 57-åringen en kort tid under lördagkvällen, innan han gick därifrån.

Men åklagaren menar att 57-åringen samma kväll bragts om livet av 21-åringen och hans 22-årige misstänkte medbrottsling.

Bland bevisningen har åklagaren bland annat lagt fram att 21-åringen har sökt på nätet om olika vapen och gifter. Detta förklarar dock 21-åringen via sin advokat med att han konsumerar mycket true crime.

– Han minns inte sökningen men sökningen har med all sannolikhet varit av ren nyfikenhet i samband med att han lyssnat på någon podcast eller sett någon tv-serie som handlat om mord, skriver advokat Karl Hamstedt, i överklagan.

De blodspår som påträffats på den misstänkta brottsplatsen och i 21-åringens båt förklaras liksom tidigare med att 57-åringen vid flera tillfällen och under längre perioder tidigare befunnit sig på platsen och haft tillgång till båten.