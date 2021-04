Fotbollslagets tunga besked – tvingas pausa verksamheten

– Det har varit mycket samtal och spelarna blir tagna på bar gärning när de kämpat så mycket. Sedan kommer det här beskedet och det är rätt tufft för spelarna, säger tränaren Delavar Vahdanjo.



Under fredagen gick Region Blekinge och smittskyddsläkare ut med skärpta regionala råd efter ökad smittspridning. Blekinges kommuner råds att hålla idrottsanläggningar stängda för verksamhet för personer över 18 år . Detta gäller från måndag den 19 april och två veckor framåt.

Samtidigt laddar Sjöstaden DF inför en ny säsong i damernas tredje högsta division. Under det möte som klubben höll under fredagen beslutades att klubben inte ska bedriva träning under tiden som anläggningen hålls stängd.

”Kommer nog som en chock”

Sjöstaden fick fjolårssäsongen förkortad då endast tio seriematcher spelades. Tidigare har seriestarten varit planerad till 2 maj, men om det blir av är osäkert. Delavar Vahdanjo tror på seriestart först i juni.

– Tidigare under pandemin har vi fått träna i mindre grupper eller haft uppehåll när de fått köra individuellt. Det kommer nog som en chock för spelarna när vi släppt på allting att det kommer en riktig nedstängning där man inte får träna. Så det gäller att hantera det så bra som möjligt, säger han.

Uppehåll väntar

Flera av spelarna i laget har inte fyllt 19 år och skulle därför i teorin kunna träna tillsammans med varandra men så blir inte fallet. 16-åringen Emilia Larsson är en av spelarna i laget som drabbas.

– Vi tycker det är tråkigt och förväntade oss en seriestart. Träningen kommer att saknas nu när det inte blir någon, säger hon.