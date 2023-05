Han försökte anmäla misstänkt konsertbedragare för tio år sedan

SVT Nyheter Blekinge har i flera publiceringar berättat om 33-åringen. Han greps i början av 2023 misstänkt för flera grova bedrägerier.

Redan 2013 började några investerare i Skåne, 33-åringens gamla hockeykompisar, misstänka att löftena inte höll. De hade då gått in med hundratusentals kronor, mot löfte om att få tillbaka det dubbla inom några veckor när biljetterna till en planerad Justin Timberlake-konsert börjat säljas.

– Sedan sköts det upp och blev inte av. Då var det ny konsert med ny artist och nytt datum och vi skulle få extra betalt för att vi väntat, berättar en av dem.

Anmälde till polisen

Efter ett år av brutna löften gick de skånska investerarna till polisen.

– Polisen sa att det handlade om privatlån och att vi fick lösa det med Kronofogden, trots att jag visste att han bara åkte runt i landet och jagade investerare.

Hur tänker du kring det i dag?

– Det här hade kunnat stoppas mycket tidigare.

Satsade pengar på festival

Under 2018 och 2019 lämnades ytterligare polisanmälningar in. En privatperson i Norge hade satsat 5,5 miljoner kronor på en utlovad Coldplaykonsert i Stockholm. En person i Blekinge gick in med 100 000 kronor i en housespelning i Kalmar som inte heller blev av.

Den här gången inledde polisen två förundersökningar. Men 2021 lades de ner, eftersom den misstänkte skrev sig utomlands och brottet därför inte gick att utreda. Efter att 33-åringen greps har polisanmälan från Norge dock tagits upp igen.

Ansvarig utredare vill inte kommentera de tidigare polisutredningarna. 33-åringen nekar till alla brottsanklagelser.