– 35 bronsklockor skapar stora möjligheter att spela många olika melodier, säger Staffan Sundås.

När han själv väljer låter till klockspelet låter han sig ofta inspireras av omvärlden. Under Prideparaden spelade han Beatles ”All you need is love”, under fotbolls-VM spelades Zlatanlåten och under drottning Elisabeths begravning kunde ”God Save the Queen” höras över Stortorget i Karlskrona.

Vill du önska en låt? Ta kontakt med Svenska kyrkan eller besök Fredrikskyrkan.

