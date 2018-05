Maidens besked – flygplanet stannar hemma

Redan i slutet av förra året meddelade dåvarande flygstationschefen Mona Glans att bandet fått tillstånd att landa flygplanet Ed Force One i Ronneby. Då hade det en tid spekulerats kring om bandet skulle använda sin egen kopia av den amerikanska presidentens flygplan i samband med sommarens konsert på Sweden Rock Festival i Norje.

Men enligt bandets officiella twitterkonto kommer planet inte att användas alls under den pågående Europaturnén ”Legacy of the beast”.

”That would be overkill, even by Iron Maiden standards!”, meddelar bandet som ett svar på medias spekulationer om var och när jätteplanet ska landa.