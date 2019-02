Matkasse ledde polisen till misstänkta våldsmännen

De fyra misstänkta är alla tungt kriminellt belastade, och flera av dem har avtjänat långa fängelsestraff för olika våldsbrott och narkotikabrott. Nu misstänker åklagaren att de tillsammans bröt sig in hos den runt 80-årige mannen i Ronneby, och under runt fem timmar misshandlade honom svårt med olika tillhyggen.

Motivet ska enligt åklagaren ha varit pengar.

Matkasse ledde polisen till Halland

I huset hittade polisen en matkasse från en affär på en ort i Halland, vilket snabbt gjorde att tre personer kunde gripas i en lägenhet där, enligt uppgift till SVT Nyheter Blekinge. Uppgiften om matkassen vill åklagaren dock inte bekräfta.

– Det har jag tyvärr ingen kommentar på, säger Lena-Marie Bergström, åklagare och förundersökningsledare.

Utanför lägenheten stod offrets stulna bil parkerad. Snabbt misstänkte polisen att även en fjärde man, en släkting till offret, också hade varit delaktig i mordförsöket och han anhölls i sin frånvaro.

En av de misstänkta förs till häktningsförhandling i Blekinge tingsrätt. Foto: SVT/Ante Frändén

Under söndagen gick släktingen in på en polisstation i Halland och anmälde sig själv. Under tisdagen hålls häktningsförhandlingar mot samtliga fyra , på sannolika skäl misstänkta för mordförsök och grovt rån. Samtliga nekar till brott.