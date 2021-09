Mink-vd:n om nya virusfallet: ”Människan bär in det till minkarna”

I veckan meddelade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att ett fall av corona upptäckts hos mink – en variant som tidigare inte påträffats i Sverige. Det är en minkfarm i Skara som drabbats och enligt Jörgen Martinsson verkar smittan komma från människor, som i sin tur tar med sig smittan till minkarna.

– Den här virustypen har inte påträffats tidigare i Sverige men på flera håll i Europa, säger Jörgen Martinsson.

Starta upp till våren

I slutet på januari beslutade regeringen att stoppa all minkuppfödning under året. Beslutet gäller fram till nyår och minknäringens plan är att para minkar igen under våren 2022.

Om den planen påverkas av det nya coronafallet är för tidigt att säga menar Martinsson.

– SVA fortsätter utreda det här, vi har inte alla fakta på bordet ännu. Men vi hoppas att det kommer inom kort, säger han.

Hör Jörgen Martinsson berätta mer i videoklippet