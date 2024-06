Misstänkt sabotage efter Sweden Rock – polisbil tappade däck

Poliserna hade varit på kommendering under Sweden Rock Festival och var på väg tillbaka till Skåne under söndagen. Plötsligt började bilen vobbla kraftigt – och när föraren körde in bilen till vägkanten tappade den hela däcket.

Nu har två anmälningar om försök till misshandel och blåljussabotage upprättats, och polisen misstänker att någon under festivalen har lossat hjulbultarna.

– Ett däck lossnar inte helt och hållet av sig självt med alla hjulbultar, så vi misstänker att någon har varit på det, säger Robert Loeffel, polisens presstalesperson.

Ingen person är misstänkt i nuläget.