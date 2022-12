Nyårsfirandet de aldrig kunde ana: ”Trodde vi skulle vara här i två veckor”

Att hennes man Oleksii hade jobb som föreläsare på BTH gjorde valet enkelt för familjen att tidigt lämna hemlandet när Ryssland hade invaderat. Sedan dess har de kämpat för att bygga sig ett nytt liv i Karlskrona, där de nu bott i flera månader.

– När vi åkte trodde vi att det skulle vara över om max två, tre veckor. Jag brydde mig inte om att packa med så mycket saker, säger Natalya Baranovska.

Hon har börjat studera hållbar utveckling på högskolan och även hunnit lära sig en del svenska.

– Det känns viktigt att uppehålla sig med någonting.

”Rädda för raketer”

Att fira in det nya året är vanligtvis en betydelsefull tradition i Ukraina. Nu får familjen istället samlas med vännerna de har i Karlskrona – och be för att Ukraina under nästa år ska frias från ryska styrkor.

– Många flyktingar är rädda för raketer och även ljudet av militärflygen som ofta hörs här i Blekinge. Det väcker dåliga minnen, säger hon.

Möt familjen i klippet ovan.