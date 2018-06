Polisen: Få brott trots många besökare

Under festivalens första dagar fick polisen in ett 40-tal stölder från husvagnar och tält. I övrigt har det bland annat rapporterats in ett fåtal fall av misshandel och ett 40-tal narkotikabrott men polisen tycker i stort att festivalen har varit lugn i förhållande till hur många besökare som var på plats.

Polisen har även haft ett 50-tal polisvolontärer på plats som har hjälpt till att täcka upp det stora festivalområdet. Dessutom har området kameraövervakats.

– På så sätt får vi snabbt en överblick om någonting större händer. Men det har inte varit några sådana händelser under årets festival, säger Ewa-Gun Westford.