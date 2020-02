Rättegången ställs in – Blekingeföretagaren dök inte upp

Mannen skickade sent under måndagskvällen in ett sjukintyg till hovrätten, där han menade att han ådragit sig ryggskador vilket gjorde att han inte kunde dyka upp till förhandlingen, men det godtogs inte av rätten.

– Vi tyckte inte att det var en giltig ursäkt. Det innebär att hovrätten inte kommer att pröva ärendet och tingsrättens dom står fast, säger Lars Lindblad, hovrättsråd.

Därmed fastställs domen om 18 månaders fängelse och näringsförbud i fem år mot 54-åringen.

– Hovrätten kan ompröva beslutet, om han kommer in med något som styrker att han hade en giltig ursäkt att inte komma hit inom tre veckor.