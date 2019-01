Rekordmånga bedrägeribrott – 4 000 ärenden i kö

Under 2018 gjordes det rekordmånga anmälningar om bedrägeribrott i landet och varje månad görs ungefär 6 000 anmälningar i polisområde Region Syd, där Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län ingår.

– Inflödet av bedrägeribrott ökar, det ser vi tydligt. Det är i särklass den brottskategori som ökar mest, säger Carolina Adler, chef bedrägerisektionen i polisregion Syd.

Av de 6 000 ärenden som ligger hos polisen just nu har 4 000 inte än fått någon handläggare.

– Arbetsbelastningen är otroligt hög, säger Carolina Adler.

Ett års väntan

Ett ärende som är nedprioriterat av polisen gäller Ronneby kommun som misstänker ett bedrägeribrott inom en förvaltning.

– Det senaste jag hörde var att det skulle hållas förhör med mig inom ett år. Som jag förstår situationen så arbetar man inte med detta och det tycker jag är beklagligt, säger Mathias Kågell, kommunjurist Ronneby kommun.

Brott som istället prioriteras, och som polisen har sett mer av den senaste tiden, är så kallar vishing.

– Där vilseleds särskilt äldre personer via telefon att uppge sina i inloggningsuppgifter via bankdosan eller logga in via bank-ID. Väl inne på kontona så länsar bedragaren offrets konton, säger Carolina Adler.

Ska få mer personal

Polisen i region Syd hoppas däremot att kunna utreda fler bedrägeribrott under 2019.

– Vi har fått förstärkning under året och det är fler medarbetare på väg in. Vi ser också förhoppningsfullt på ett förslag att vi ska få rekrytera ytterligare under 2019.