Ung kille rånades i centrala Karlskrona

Det var vid 17-tiden på onsdagseftermiddagen som en 16-årig kille blev rånad i centrala Karlskrona. Enligt polisen ska det ha varit ett flertal okända personer som gått fram till honom och tvingat honom att lämna ifrån sig sina trådlösa hörlurar.

En polisanmälan om rån har nu gjorts. Det finns inga misstänkta gärningsmän i nuläget.

SVT Nyheter har tidigare rapporterat in att rån och våldsbrott mot barn har fördubblats de senaste åren. Under förra året anmäldes 2 484 rån i landet där offren varit under 18 år.