De hjälper till att boka vaccination – får omkring 1 000 samtal om dagen i Dalarna

– Det finns tider åt alla, säger Jessica Bäcklund, förvaltningsledare.

Det är ett tiotal anställda, som kommer att bli fler, som svarar på det nummer som upprättats för att hjälpa till med vaccinationsbokning i länet, när SVT besöker lokalerna där telefonerna går varma.

I Dalarna är det just nu 70-74-åringar och 65-69-åringar som själva bokar sina tider via 1177.se eller hör av sig till telefonsupporten vid behov. De ska vaccineras parallellt under de kommande veckorna.

Även om tidigare dålig tillgång på vaccin gjort att det finns ett uppdämt behov så kan nu den kö som finns tas om hand.

Se i klippet hur det ser ut i supporten och hör vad de ansvariga säger om behovet av vaccination för äldre.