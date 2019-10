42 operationer ställs in i Dalarna under måndagen

På måndagen tvingas region Dalarna som tredje region i landet att ställa in operationer efter att Dalarna, tillsammans med fyra andra regioner i landet, bytt leverantör av nödvändigt sjukvårdsmateriel. Det handlar t.ex om provtagningsrör, filter till narkosapparater, ekg-elektroder och blandningsaggregat till antibiotika.

Tidigare i veckan uppgavs att 35 operationer skulle ställas in under måndagen. Men under söndagen uppger region Dalarna att det ska röra sig om 42 operationer som ställs in, 25 på Falu lasarett och 17 på Mora lasarett.

Görs nya bedömningar dag för dag

Under måndagen görs bara akuta och tidskritiska operationer. Exempel på tidskritiska operationer kan vara inplanerade canceroperationer som inte kan vänta utan ska opereras så fort som möjligt.

Under måndagen kommer en ny bedömning att göras för att se om fler operationer kommer att ställas in under nästa vecka.