Åklagaren: ”Jag är medveten om att det kommit in anmälningar”

Samtliga tre smitningsolyckor inträffade på fredagen och de båda olyckorna i Mora skedde några timmar innan dödsolyckan i Orsa. På grund av svårigheter med bevisningen lade polisen snabbt ner ärendena och skickade heller inte ut någon patrull.

Detta är något som åklagare Ludmila Pronko känner till.

– Jag är medveten om att det kommit in anmälningar, och vi tittar alltid på det som kommer in, men jag ser inget samband just nu, säger Ludmila Pronko.

Inga misstankar mot anhållne mannen

Hon tillägger också att ärendena gällande smitningsolyckorna i Mora ligger hos polisen, och att det därför inte är aktuellt för henne att leda en utredning.

– Men blir det aktuellt så kommer jag självklart att göra det, säger Pronko.

Det finns därför inte några misstankar om att den man i 50-årsåldern som anhållits och misstänks för att ha kört ihjäl 14-åringen i Orsa skulle vara inblandad i smitningarna som inträffade i Mora.

Polisen kan inleda ny utredning

Polisen meddelar dock att man nu ser över smitningarna i Mora för att bedöma om man eventuellt ska inleda en ny förundersökning.

– Vi tittar på det och ser om vi ska ta upp det igen, säger Margareta Andersson, handläggare vid polisen.

Misstänks på sannolika skäl

Den misstänkte mannen i 50-årsåldern är på sannolika skäl misstänkt för att har kört ihjäl den 14-åriga flickan och under onsdagsförmiddagen kommer åklagaren ta ett beslut om han ska häktas eller inte.