Regeringen förbereder skärpta straff för rattfyllerister

Jag vill påpeka en viktig sak när det gäller trafikbrott: det är också en politisk fråga som måste lösas här. Det är inte automatiskt så att det endast är en polisiär fråga att lösa problemet med trafikbrott. Även rättsväsendet står handfallna inför t ex problemet återfallsförbrytare när det gäller trafikbrott. Det måste till en skyndsam politisk lösning på problemet med påverkade förare och också återfallsförbrytare. Man måste inse att bilen blir till ett mordvapen i händerna på påverkade och olämpliga bilförare.

Dett handlar inte bara om grovt oansvarigt och likgiltigt beteende när man kör ihjäl alt. svårt skadar andra människor. Det kan också röra sig om högst medvetna och uppsåtliga brott som begås, i likhet med andra brottsrubriceringar som t ex mord. Tycker att detta glöms bort i debatten. Naiviteten är stor när trafikbrott diskuteras. Ingen skulle komma på tanken att t ex säga att ett 'vanligt' mord skulle vara 'oansvarigt' eller ha skett av 'oaktsamhet'.

Vi behöver förändra vår syn på vilka trafikbrottslingar egentligen är: grova förbrytare som ständigt återfaller i brott.