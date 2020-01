Allt från rent och fint till bedrövligt – här är era berättelser om återvinningsstationer

Är säsongsboende i Sälenfjällen. Det är under all kritik här och har varit i flera år. Vi har påtalat detta men inget har hänt. Det är alldeles för få kärl och varenda bytesdag ligger det fullt med sopor runt om. Det finns ingen möjlighet att sortera för dem som vill och bryr sig. Allt möjligt slängs i de containrar som är avsedda för brännbart och Åv är stängd. Det finns ingen turist som funderar på att ta med sitt avfall hem. Det behövs fler containrar och kärl att sortera plast och metall i, speciellt under högsäsong så att de som bryr sig ändå har en möjlighet