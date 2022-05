Ambulanspersonalen räcker inte i sommar – en ambulans i Dalarna måste parkeras

Just nu pågår utbildning av ny ambulanspersonal som kan jobba under sommaren men det är en tuff match att kunna hålla ambulanserna rullande samtidigt som den ordinarie personalen ska kunna få ut semester. Därför tvingas man till viss del stuva om både personalens semestrar och erbjuda personalen ersättning för att avstå att ta ut semester just under sommaren. 15 000 kronor per vecka erbjuder Region Dalarna ordinarie ambulanspersonal som jobbar under sommaren istället för att ta semester.

– Vi kommer att behöva ställa en av länets 24 ambulanser, så det blir 23 istället för att vi ska få ihop det, säger Fredrik Forselius som är chef för Region Dalarnas ambulansverksamhet.

För bara ett par månader sedan invigdes den nya dagambulansen i Hedemora. Den nya ambulansen vill man dock ha kvar under sommaren men en annan ort i Dalarna kommer att få släppa till personal till den och därför få en ambulans mindre.

Hör mer om ambulanssituationen i klippet där också Sofia Jarl (C) svarar på frågan om politikerna lovat för mycket.