Äventyrsbad öppnar igen i Sälen – prover visade negativt för bakterie som orsakar svidande fötter

SVT Dalarna har tidigare berättat om det misstänkta fall av bakterien pseudomonas aeruginosa som upptäcktes efter bad vid äventyrsbadet Experium i Sälen. Bakterien är orsaken till den relativt okända sjukdomen ”badhusfötter”.

Bad varit stängd i en vecka

Under tiden som bassäng och ytor har topsats för provtagning har anläggningen varit stängd och extra städning satts in. Under tisdagen meddelade Skistar att man fått provsvar som visat negativt.

”Dessa prover påvisar inget avvikande, vilket vi är glada över, det vill säga inga spår av bakterien som orsakar så kallade ”badhusfötter”, skriver Skistar till SVT Dalarna i ett mail.

Företaget meddelar också att de utöver ordinarie städrutiner kommer att fortsätta med ”extrainsatta underhållsåtgärder” som de vidtagit i samband provtagningen av bakterien.

Den okända bakterien som orsakar svidande fötter – hör mer om vad ”badhusfötter” är i klippet: