Bostadsbrist i Borlänge – här är partiernas lösningar

• Man ska kunna flytta från hus till hyreslägenhet, men ändå bo kvar vid sin buss/sina vänner/sin by: ”Här vill vi att Tunabyggen tar ett ansvar”.

Moderaterna

• Bristen på byggklar mark för privatbostäder är allvarlig: ”Det gör att Borlänge riskerar att gå miste om växande skattekraft när nya industrijobb växer fram tex i samband med Northvolts etablering.” Prioritera etablering av fler tomter för egna hem.

• Finns ett behov av högre hus i centrala Borlänge: ”Men även att ta fram planer i riktning mot Falun”

• På grund av Hitachis expansion finns möjlighet att etablera bostäder även mot Ludvikahållet, och därigenom undvika ianspråkstagande av mark som idag används för livsmedelsproduktion.

• Nimbyproblematiken (nimby= not in my backyard. Reds. anm.) är en större nationell fråga där överprövningar hindrar bostadsbyggandet och nationell lagstiftning behöver ses över.