Centerpartiet håller sig till alliansen i landstinget

De senaste fyra åren har de rödgröna partierna styrt landstinget Dalarna med stöd av Centerpartiet. Skulle centern fortsätta att stödja de rödgröna ser de ut att kunna fortsätta sitt styre. Men Centerpartiet har under valrörelsen utlovat att man ska hålla sig till alliansen, vilket Sofia Jarl (C) står fast vid när SVT Dalarna pratar med henne under måndagsmorgonen.

”Handlar om vad man vill genomföra, inte om makt”

– Japp, jag står fast vid det. För mig handlar politik om vad man ska genomföra och inte om makt. Vår huvudutgångspunkt är att tillsammans med alliansen kunna styra och komma tillrätta med de problem som landtinget haft, säger hon och fortsätter.

– Läget känns väldigt intressant. Det hänger verkligen på marginalerna och vi avvaktar det slutliga resultatet. Framåt onsdag väntas slutresultatet så efter det ser vi hur vi går vidadre. Innan det är det ingen idé att göra något alls.